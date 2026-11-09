तमिलनाडु में दीपावली की काली रात: पटाखों ने ली एक मासूम की जान, 269 जख्मी
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तमिलनाडु में इस साल दीपावली का जश्न कुछ परिवारों के लिए मातम में बदल गया। 7 से 8 नवंबर के बीच पटाखों से झुलसने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई और 269 लोगों को इलाज करवाना पड़ा।
आपातकालीन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं, क्योंकि 24 घंटों के भीतर 16,000 से ज्यादा कॉल आए। इनमें से लगभग 100 कॉल तो सीधे पटाखों से जलने की घटनाओं से जुड़े थे।
तमिलनाडु में 1,283 एंबुलेंस तैनात
घायलों में ज्यादातर पुरुष शामिल थे, लेकिन 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 65 मामले सामने आना चिंता का विषय है। अस्पतालों में मरीजों की इतनी भारी भीड़ दिखी, खासकर तंजावुर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। इमरजेंसी से निपटने के लिए राज्य ने 1,283 एम्बुलेंस सड़क पर उतारीं।