तमिलनाडु में दीपावली की काली रात: पटाखों ने ली एक मासूम की जान, 269 जख्मी

तमिलनाडु में इस साल दीपावली का जश्न कुछ परिवारों के लिए मातम में बदल गया। 7 से 8 नवंबर के बीच पटाखों से झुलसने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई और 269 लोगों को इलाज करवाना पड़ा।

आपातकालीन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं, क्योंकि 24 घंटों के भीतर 16,000 से ज्यादा कॉल आए। इनमें से लगभग 100 कॉल तो सीधे पटाखों से जलने की घटनाओं से जुड़े थे।