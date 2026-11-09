हरियाणा: दिवाली पर 15 शहरों में दम घोंटने वाली हवा, AQI 500 पार
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हरियाणा में दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गई। त्योहार खत्म होते ही राज्य के 23 शहरों में से 15 शहरों का AQI 'गंभीर' श्रेणी में आ गया।
सबसे खराब आंकड़े आधी रात से लेकर सुबह 2 बजे के बीच सामने आए, जब AQI 500 के अधिकतम स्तर तक जा पहुंचा। इसकी मुख्य वजह पटाखों पर लगे प्रतिबंधों और आदेशों का सही से पालन न होना रहा।
विशेषज्ञ उच्च PM2.5 को लेकर आगाह कर रहे
पटाखों के प्रतिबंधों को अनदेखा करना ही अकेला कारण नहीं था। पराली जलाने से उठने वाला धुंआ और हवा में ठहरी हुई प्रदूषण की परत ने सांस लेना और भी मुश्किल बना दिया।
विशेषज्ञ PM2.5 के बढ़ते स्तर को लेकर चिंतित हैं, जो हमारे फेफड़ों और दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। दिवाली से पहले ही हवा की गुणवत्ता खराब चल रही थी, लेकिन त्योहार के दौरान तो एक भी शहर की हवा 'संतोषजनक' श्रेणी में नहीं रही।