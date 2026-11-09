हरियाणा: दिवाली पर 15 शहरों में दम घोंटने वाली हवा, AQI 500 पार

पटाखों के प्रतिबंधों को अनदेखा करना ही अकेला कारण नहीं था। पराली जलाने से उठने वाला धुंआ और हवा में ठहरी हुई प्रदूषण की परत ने सांस लेना और भी मुश्किल बना दिया।

विशेषज्ञ PM2.5 के बढ़ते स्तर को लेकर चिंतित हैं, जो हमारे फेफड़ों और दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। दिवाली से पहले ही हवा की गुणवत्ता खराब चल रही थी, लेकिन त्योहार के दौरान तो एक भी शहर की हवा 'संतोषजनक' श्रेणी में नहीं रही।