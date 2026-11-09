दिवाली की धुंध ने मचाया कोहराम: चेन्नई हवाई अड्डे पर 26 उड़ानें फंसीं, एक विमान डायवर्ट

बारिश थमने के बाद पटाखों से फैले धुएं के कारण हवाई अड्डे के ऊपर कम विजिबिलिटी की समस्या पैदा हो गई, जिससे विमानों के उतरने और उड़ान भरने में काफी परेशानी हुई।

सिंगापुर से आने वाली और दुबई जाने वाली जैसी कई आने-जाने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुईं। चेन्नई हवाई अड्डे पर दिवाली के कारण विजिबिलिटी की समस्या कोई नई बात नहीं है; पिछले साल भी इसी तरह की परेशानियां देखी गई थीं, हालांकि तब किसी उड़ान को डायवर्ट नहीं किया गया था।