दिवाली की धुंध ने मचाया कोहराम: चेन्नई हवाई अड्डे पर 26 उड़ानें फंसीं, एक विमान डायवर्ट
दिवाली की रात चेन्नई हवाई अड्डे पर काफी अफरातफरी का माहौल देखने को मिला, जब पटाखों से निकले घने धुएं (स्मॉग) के कारण उड़ानों में भारी देरी हुई।
कुल 26 उड़ानों को रोका गया और रायपुर से आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट को तो बेंगलुरु डायवर्ट करना पड़ा, क्योंकि पायलट को रनवे पर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यह उड़ान बाद में वापस चेन्नई आई और सुबह 1 बजकर 54 मिनट पर सुरक्षित उतर गई।
चेन्नई हवाई अड्डे की उड़ानों पर धुंध का असर
बारिश थमने के बाद पटाखों से फैले धुएं के कारण हवाई अड्डे के ऊपर कम विजिबिलिटी की समस्या पैदा हो गई, जिससे विमानों के उतरने और उड़ान भरने में काफी परेशानी हुई।
सिंगापुर से आने वाली और दुबई जाने वाली जैसी कई आने-जाने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुईं। चेन्नई हवाई अड्डे पर दिवाली के कारण विजिबिलिटी की समस्या कोई नई बात नहीं है; पिछले साल भी इसी तरह की परेशानियां देखी गई थीं, हालांकि तब किसी उड़ान को डायवर्ट नहीं किया गया था।