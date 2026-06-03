केरल में फोटोशूट के दौरान दिल्ली के 26 वर्षीय मॉडल दिव्यांशु जोशी की मौत

स्थानीय लोग खदान को बताते हैं मौत का जाल

स्थानीय लोगों ने इस खदान को 'मौत का जाल' बताया है। कई सालों से यह खदान लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। यहां कई जानें जा चुकी हैं। इसकी गहराई 100 फीट तक है। बताया गया है कि यहां चेतावनी के बोर्ड भी लगे थे और फोटो शूट के लिए कोई इजाजत नहीं दी गई थी। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि ग्रुप ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हवाई वीडियो देखकर इस जगह को चुना था, क्योंकि वीडियो में यह जगह बहुत खूबसूरत दिख रही थी।