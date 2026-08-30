IIT-IIM से IAS बनीं दिव्या मित्तल ने 13 साल बाद दिया पद से इस्तीफा, सोशल मीडिया पर की भावुक पोस्ट

मित्तल ने बताया कि न्याय के लिए आवाज उठाना और मुश्किल चुनौतियों से जूझना उनके करियर का अहम हिस्सा रहा है। खासकर देवरिया और मिर्जापुर में अपनी पोस्टिंग के दौरान उन्हें कई बड़े फैसले लेने पड़े। उन्होंने कई परिवारों को जमीन के कानूनी अधिकार दिलाने में मदद की और कई गांवों तक पीने का पानी पहुंचाया। एक ऐसा ही यादगार पल उन्हें याद है जब पहली बार उनके गांव में पानी पहुंचा तो एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया था। मित्तल ने अपने साथियों और आम जनता के भरोसे और सहयोग के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान मिला प्यार और अनुभव हमेशा उनके साथ रहेंगे।