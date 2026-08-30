IIT-IIM से IAS बनीं दिव्या मित्तल ने 13 साल बाद दिया पद से इस्तीफा, सोशल मीडिया पर की भावुक पोस्ट
उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी दिव्या मित्तल ने 13 साल की सेवा के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को उन्होंने एक्स पर एक भावुक पोस्ट लिखकर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने अपने इस सफर को कभी न भुला पाने वाला बताया। मित्तल ने अपनी पोस्ट में बताया कि कैसे एक सामान्य परिवार से निकलकर उन्होंने IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लंदन में भी काम किया और फिर भारत लौटकर देश की सेवा करने का फैसला किया था।
मित्तल ने दिलाए जमीन के अधिकार, गांवों तक पहुंचाया पानी
मित्तल ने बताया कि न्याय के लिए आवाज उठाना और मुश्किल चुनौतियों से जूझना उनके करियर का अहम हिस्सा रहा है। खासकर देवरिया और मिर्जापुर में अपनी पोस्टिंग के दौरान उन्हें कई बड़े फैसले लेने पड़े। उन्होंने कई परिवारों को जमीन के कानूनी अधिकार दिलाने में मदद की और कई गांवों तक पीने का पानी पहुंचाया। एक ऐसा ही यादगार पल उन्हें याद है जब पहली बार उनके गांव में पानी पहुंचा तो एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया था। मित्तल ने अपने साथियों और आम जनता के भरोसे और सहयोग के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान मिला प्यार और अनुभव हमेशा उनके साथ रहेंगे।