आंध्र प्रदेश: कडपा में टीपू सुल्तान-हनुमान विवाद में भड़की हिंसा, धारा 144 लागू

आंध्र प्रदेश: कडपा में टीपू सुल्तान-हनुमान विवाद में भड़की हिंसा, धारा 144 लागू
आंध्र प्रदेश के कडपा के अलमास पेट चौराहे पर शनिवार को माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। यहां 2 समूहों के बीच इस जगह का नाम क्या रखा जाए, इसे लेकर जबरदस्त विवाद शुरू हो गया।
एक पक्ष चाहता था कि चौराहे का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर हो, जबकि दूसरा पक्ष भगवान हनुमान के नाम की मांग कर रहा था। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हालात पर काबू पाया और अब इलाके में शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।
अधिकारी शामिल लोगों की पहचान कर रहे
जिला अधिकारियों ने इस हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश में थे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उन्होंने इस विवाद में शामिल लोगों की पहचान कर ली है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन किसी भी तरह की अफवाह या गलत खबर न फैलाएं, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और शांति बहाली के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।