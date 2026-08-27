केरलम की मस्जिद में इमाम को लेकर विवाद, पुलिस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

IUML नेताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने जूते पहनकर मस्जिद में प्रवेश किया और नमाजियों के साथ सख्ती से पेश आए, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इस पर पुलिस ने सफाई दी कि उनका इरादा गलत नहीं था, बल्कि भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान कुछ उलझनें हुई थीं।

इस मामले में दोनों पक्षों के लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, हालांकि जांच अभी जारी है और सभी को जमानत मिल चुकी है। वहीं, CPI(M) के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह सिर्फ पुलिस से जुड़ा मसला नहीं था, बल्कि मस्जिद की अंदरूनी कमेटी के आपसी विवाद का नतीजा था।