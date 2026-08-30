नेपाल की बारिश का कहर: नारायणी-गंडक नदियां 50 प्रतिशत उफनी, महाराजगंज में बाढ़ का हाई अलर्ट

हालात पर काबू पाने और किसी भी परेशानी से निपटने के लिए अधिकारियों ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही राहत और बचाव दलों को भी तैयार रहने को कहा गया है। रोहुआ नाला भी पानी से भर कर बह रहा है, जिससे भोथाहा जैसी निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि, उपजिलाधिकारी सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया है कि अभी पानी का बहाव खतरे के निशान से नीचे है। लेकिन, वे पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं ताकि कोई दिक्कत न हो।