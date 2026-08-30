नेपाल की बारिश का कहर: नारायणी-गंडक नदियां 50 प्रतिशत उफनी, महाराजगंज में बाढ़ का हाई अलर्ट
नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद नारायणी-गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इस वजह से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा में एक दिन के अंदर ही करीब 50 प्रतिशत का उछाल आया है। इससे पथलहवा और तेलफल के आसपास के लोग बाढ़ के खतरे को लेकर चिंतित हैं।
रोहुआ नाला उफनाया, भोथाहा बस्ती पर खतरा
हालात पर काबू पाने और किसी भी परेशानी से निपटने के लिए अधिकारियों ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही राहत और बचाव दलों को भी तैयार रहने को कहा गया है। रोहुआ नाला भी पानी से भर कर बह रहा है, जिससे भोथाहा जैसी निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि, उपजिलाधिकारी सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया है कि अभी पानी का बहाव खतरे के निशान से नीचे है। लेकिन, वे पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं ताकि कोई दिक्कत न हो।