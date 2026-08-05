तेलंगाना में भारी बारिश का तांडव: 182 MM वर्षा से थमी जिंदगी, सड़कें खोलने में जुटी टीमें

मंगलवार सुबह तक कामारेड्डी जिले में सबसे ज़्यादा 182.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा, पिटलम और मकदूमपुर में भी तेज बारिश हुई। वहीं विकाराबाद और संगारेड्डी जैसे बाकी जिलों में भी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। इस बारिश के चलते कई इलाकों में लंबे समय तक बिजली भी गुल रही, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। हैदराबाद शहर की बात करें तो सरोरनगर में सबसे ज़्यादा 113 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई।