तेलंगाना में भारी बारिश का तांडव: 182 MM वर्षा से थमी जिंदगी, सड़कें खोलने में जुटी टीमें
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3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात हुई भारी बारिश ने तेलंगाना में सुबह होते ही जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। हैदराबाद के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों, जैसे राजेंद्रनगर, मसाब टैंक और कुथबल्लपुर, में भारी जलभराव देखा गया। इन जगहों पर पानी से भरी सड़कों को साफ करने के लिए आपदा टीमें जुटी हुई हैं।
कामारेड्डी में 182.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज
मंगलवार सुबह तक कामारेड्डी जिले में सबसे ज़्यादा 182.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा, पिटलम और मकदूमपुर में भी तेज बारिश हुई। वहीं विकाराबाद और संगारेड्डी जैसे बाकी जिलों में भी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। इस बारिश के चलते कई इलाकों में लंबे समय तक बिजली भी गुल रही, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। हैदराबाद शहर की बात करें तो सरोरनगर में सबसे ज़्यादा 113 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई।