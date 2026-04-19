दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के राजदूत नियुक्त किए जाएंगे

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए जाएंगे

लेखन आबिद खान 01:32 pm Apr 19, 202601:32 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद रहे दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त करने का फैसला लिया है। त्रिवेदी अनुभवी राजनयिक प्रणय वर्मा की जगह लेंगे, जो ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। त्रिवेदी की नियुक्ति ऐसे समय हो रही है, जब भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कड़वाहट आई है। भारत ने लंबे समय बाद बांग्लादेश में किसी राजनीतिक अधिकारी की नियुक्ति की है।