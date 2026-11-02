इंदौर हाईवे पर अवैध शराब रोकने चला पुलिसकर्मी, तस्करों ने कुचला
मध्य प्रदेश में एक पुलिस अधिकारी की इंदौर-बैतूल हाईवे पर शराब तस्करी के एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश करते हुए गंभीर चोट लगने के बाद मौत हो गई। खातगांव थाने के प्रभारी दिलीप पुरी एक छापे के दौरान वाहन की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
चालक गिरफ्तार, जानबूझकर टक्कर मारने की जांच जारी
पुलिस ने इस मामले में आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और इस बात की जांच कर रही है कि क्या पुरी को जानबूझकर टक्कर मारी गई थी। यह दुखद घटना ऐसे समय में हुई है जब देवास जिले में अवैध शराब के मामले तेजी से बढ़े हैं। खबरों के मुताबिक, हाल ही में नकली शराब पीने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना ने सियासी हलचल भी तेज कर दी है। अवैध शराब के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठ रही है और इसी के चलते कुछ स्थानीय अधिकारियों को निलंबित या तबादला भी किया जा चुका है।