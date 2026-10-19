दशहरा 20 अक्तूबर को है 21 अक्तूबर को? जानिए दिल्ली का शुभ मुहूर्त

राजधानी दिल्ली में 20 अक्तूबर को दशहरा मनाया जाएगा। यहां दशहरे के खास अनुष्ठान विजय मुहूर्त के साथ शुरू होंगे, जो दोपहर 1 बजकर 59 मिनट से 2 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा अपराह्न पूजा दोपहर 1 बजकर 14 मिनट से 3 बजकर 30 मिनट के बीच होगी।

दशहरे का सबसे खास और रोमांचक हिस्सा रावण दहन होता है, जिसमें रावण के बड़े-बड़े पुतलों को जलाया जाता है। यह आमतौर पर शाम को रामलीला खत्म होने के बाद ही होता है। आपके इलाके के हिसाब से रावण दहन के समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए सही जानकारी के लिए अपने स्थानीय रामलीला कमेटी से एक बार जरूर पूछ लें।