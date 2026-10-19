दशहरा 20 अक्तूबर को है 21 अक्तूबर को? जानिए दिल्ली का शुभ मुहूर्त
इस साल देश के ज्यादातर हिस्सों में दशहरा 20 अक्तूबर को मनाया जा रहा है। हालांकि, अगर आप पश्चिम बंगाल या देश के कुछ दूसरे इलाकों में हैं, तो आपके लिए यह त्योहार 21 अक्तूबर को होगा।
दशहरे की तारीखों में यह अंतर दरअसल स्थानीय परंपराओं और हिंदू पंचांग के हिसाब से दशमी तिथि के पड़ने के तरीके की वजह से होता है।
दिल्ली में कैसे होंगे दशहरे के अनुष्ठान और रावण दहन?
राजधानी दिल्ली में 20 अक्तूबर को दशहरा मनाया जाएगा। यहां दशहरे के खास अनुष्ठान विजय मुहूर्त के साथ शुरू होंगे, जो दोपहर 1 बजकर 59 मिनट से 2 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा अपराह्न पूजा दोपहर 1 बजकर 14 मिनट से 3 बजकर 30 मिनट के बीच होगी।
दशहरे का सबसे खास और रोमांचक हिस्सा रावण दहन होता है, जिसमें रावण के बड़े-बड़े पुतलों को जलाया जाता है। यह आमतौर पर शाम को रामलीला खत्म होने के बाद ही होता है। आपके इलाके के हिसाब से रावण दहन के समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए सही जानकारी के लिए अपने स्थानीय रामलीला कमेटी से एक बार जरूर पूछ लें।