दिल्ली का AQI 300 या 3000? आंकड़ों के खेल में उलझी सांसें

इस बड़े अंतर की मुख्य वजह यह है कि हर ऐप AQI की गणना अलग तरीके से करता है। CPCB भारत के सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसकी ऊपरी सीमा 500 है।

वहीं, AQair जैसे ऐप अमेरिकी तरीके को अपनाते हैं, जिसमें प्रदूषण बढ़ने पर आंकड़े बहुत ज्यादा ऊपर तक जा सकते हैं। प्रदूषकों को मापने के अलग-अलग तरीके और सेंसर के इस्तेमाल में भी अंतर होता है, जो इस उलझन को और बढ़ा देता है।