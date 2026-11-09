दिल्ली का AQI 300 या 3000? आंकड़ों के खेल में उलझी सांसें
दिवाली 2026 के बाद दिल्ली के लोग परेशान हैं क्योंकि सरकारी और निजी ऐप हवा की गुणवत्ता के बिलकुल अलग-अलग आंकड़े बता रहे हैं।
जहां एक तरफ CPCB AQI को 300 के पार (बहुत खराब) बता रहा है, वहीं कुछ निजी प्लेटफॉर्म 3,000 से भी ऊपर के आंकड़े दिखा रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि वे जो हवा सांस ले रहे हैं, उसमें आखिर है क्या।
CPCB का 500 का पैमाना बनाम अमेरिकी तरीका
इस बड़े अंतर की मुख्य वजह यह है कि हर ऐप AQI की गणना अलग तरीके से करता है। CPCB भारत के सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिसकी ऊपरी सीमा 500 है।
वहीं, AQair जैसे ऐप अमेरिकी तरीके को अपनाते हैं, जिसमें प्रदूषण बढ़ने पर आंकड़े बहुत ज्यादा ऊपर तक जा सकते हैं। प्रदूषकों को मापने के अलग-अलग तरीके और सेंसर के इस्तेमाल में भी अंतर होता है, जो इस उलझन को और बढ़ा देता है।
सौरभ भारद्वाज का आरोप- दिल्ली के निगरानी स्टेशन हटाए गए
आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने कई निगरानी स्टेशनों को बंद कर दिया है। इसके बजाय, उन्होंने करीब 20 नए AQI स्टेशन ऐसी जगहों पर लगाए हैं जो प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट से काफी दूर हैं। इससे पूरी स्थिति और भी ज्यादा उलझ गई है। ऐसे में, AQI के आंकड़ों के साथ-साथ हवा में PM2.5 की असल मात्रा को भी देखना चाहिए।