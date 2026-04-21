लोगों की पसंदीदा डाइट कोक हुई गायब, मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक मची खलबली

डाइट कोक के मीम्स और सप्लाई की दिक्कतें

डाइट कोक की इस कमी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मीम्स बन रहे हैं और लोग अपनी नाराजगी भरे पोस्ट्स भी डाल रहे हैं। दरअसल, इस किल्लत की कई वजहें हैं – एल्युमीनियम की सप्लाई में दिक्कतें, सामान पहुंचाने (लॉजिस्टिक्स) की चुनौतियां और भारतीय नियमों के चलते पैकेजिंग में हुए बदलाव, इन सब का मिलाजुला असर दिख रहा है। उन मिलिनियल्स और जेन जेड पीढ़ी के चाहने वालों के लिए जो अपनी पसंदीदा फिजी ड्रिंक के आदी हैं, यह एक बड़ा सबक है। इससे साफ होता है कि कैसे दुनिया भर में फैली कोई समस्या अचानक हमारे दरवाजे तक दस्तक दे सकती है और हम अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए इन छोटे-छोटे डिब्बों पर कितना निर्भर हैं।