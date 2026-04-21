लोगों की पसंदीदा डाइट कोक हुई गायब, मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक मची खलबली
अगर आप हाल फिलहाल मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद या गुरुग्राम में डाइट कोक की तलाश कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। अप्रैल 2026 के मध्य से ही इन शहरों में इसकी भारी कमी देखी जा रही है। ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे शॉपिंग ऐप्स से तो यह ड्रिंक गायब ही हो गई है। इसकी वजह दुनिया भर में एल्युमीनियम के डिब्बों की कमी और सप्लाई चेन में आई रुकावटें बताई जा रही हैं। यही नहीं, मोहल्ले की छोटी दुकानों और बड़े रेस्टोरेंट में भी अब यह मिलना मुश्किल हो गया है।
डाइट कोक के मीम्स और सप्लाई की दिक्कतें
डाइट कोक की इस कमी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मीम्स बन रहे हैं और लोग अपनी नाराजगी भरे पोस्ट्स भी डाल रहे हैं। दरअसल, इस किल्लत की कई वजहें हैं – एल्युमीनियम की सप्लाई में दिक्कतें, सामान पहुंचाने (लॉजिस्टिक्स) की चुनौतियां और भारतीय नियमों के चलते पैकेजिंग में हुए बदलाव, इन सब का मिलाजुला असर दिख रहा है। उन मिलिनियल्स और जेन जेड पीढ़ी के चाहने वालों के लिए जो अपनी पसंदीदा फिजी ड्रिंक के आदी हैं, यह एक बड़ा सबक है। इससे साफ होता है कि कैसे दुनिया भर में फैली कोई समस्या अचानक हमारे दरवाजे तक दस्तक दे सकती है और हम अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए इन छोटे-छोटे डिब्बों पर कितना निर्भर हैं।