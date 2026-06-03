दिल्ली में पलटा डीजल टैंकर, सड़क पर बह रहा था तेल, लोग बाल्टी लेकर ऐसे टूट पड़े!

लोगों द्वारा डीजल इकट्ठा करने का मामला, जांच जारी

सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए, जिनमें लोग बाल्टी और डिब्बों में सड़क पर गिरा डीजल इकट्ठा करते दिख रहे थे। गनीमत रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई और टैंकर के ड्राइवर व अन्य यात्रियों से पूछताछ की। इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। HPCL ने सफाई के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया, और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद ट्रैफिक सामान्य हो सका। हादसे की असली वजह क्या थी, इसका पता लगाने के लिए अभी जांच चल रही है।