डीजल संकट: हाइवे पर थमे पहिए, सरकारी कंपनियों को रोज 10 अरब का बड़ा झटका

सरकारी रिफाइनरी को रोजाना 10 अरब रुपये का नुकसान

जब निजी पंपों पर डीजल महंगा हुआ, तो लोगों ने सरकारी पंपों का रुख किया। यहां डीजल सस्ता होने के कारण लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मगर, सरकारी रिफाइनरियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। वे हर दिन लगभग 10 अरब रुपये का घाटा झेल रही हैं, क्योंकि वे डीजल को उसकी लागत से भी कम दाम पर बेच रहे हैं।

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने के बावजूद, ये नुकसान कम नहीं हो रहे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतें और रुपये का कमजोर होना उनके लिए और मुश्किलें पैदा कर रहा है।