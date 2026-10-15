असम: बंद घर में पिता और 2 बच्चों की मौत, हत्या-आत्महत्या का शक
असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बुधवार को बबलू कैरी (42) और उनके 2 बच्चे उज्जवल (6 साल) और प्रियांशी (8 साल) अपने बंद घर के अंदर मृत पाए गए। पुलिस को शक है कि यह हत्या और आत्महत्या का मामला हो सकता है।
पुलिस को जैसे ही इन मौतों की सूचना मिली, वे फौरन मौके पर पहुंचे। वहां बबलू कैरी और एक बच्चे का शव फंदे से लटका मिला, वहीं दूसरे बच्चे का शव जमीन पर पड़ा हुआ था।
पड़ोसी बोले- बबलू ही बच्चों की देखभाल करते थे
पड़ोसियों ने जानकारी दी है कि बबलू कैरी की पत्नी करीब 6 हफ्ते पहले काम के सिलसिले में चेन्नई चली गई थीं। पत्नी के जाने के बाद से बबलू अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे। वह बच्चों के साथ रहकर उनकी देखभाल करते थे।
इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे क्या वजह थी, इसका पता लगाने के लिए अब एक फोरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है। पूरा इलाका इस घटना से हैरान है और यह समझने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ।