असम: बंद घर में पिता और 2 बच्चों की मौत, हत्या-आत्महत्या का शक

पड़ोसियों ने जानकारी दी है कि बबलू कैरी की पत्नी करीब 6 हफ्ते पहले काम के सिलसिले में चेन्नई चली गई थीं। पत्नी के जाने के बाद से बबलू अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे। वह बच्चों के साथ रहकर उनकी देखभाल करते थे।

इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे क्या वजह थी, इसका पता लगाने के लिए अब एक फोरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है। पूरा इलाका इस घटना से हैरान है और यह समझने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ।