राम-कृष्ण पर बयान से मचा सियासी बवाल, धीरेंद्र शास्त्री ने मांगी माफी
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बाबा बागेश्वर (धीरेंद्र शास्त्री) ने हाल ही में मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान भगवान राम और कृष्ण को लेकर दिए गए अपने बयानों पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। ये बयान तुरंत वायरल हो गए, जिसके बाद ऑनलाइन इसकी खूब आलोचना हुई।
इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने इन बयानों को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक" बताया और इस पर कार्रवाई की मांग की।
शास्त्री ने कहा, बयान भक्तिपूर्ण छंद का हिस्सा थे
आलोचना पर अपनी सफाई देते हुए शास्त्री ने बताया कि उनके बयान एक भक्तिपूर्ण छंद का हिस्सा थे और उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था।
उन्होंने दोनों देवताओं के प्रति अपना सम्मान जताया और कहा, "हालांकि, अगर हमारी बातों, भावनाओं या हमारी व्याख्या से किसी को भी थोड़ी सी भी परेशानी या ठेस पहुंची है, तो हम दिल से और विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना करते हैं।"
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