राम-कृष्ण पर बयान से मचा सियासी बवाल, धीरेंद्र शास्त्री ने मांगी माफी

बाबा बागेश्वर (धीरेंद्र शास्त्री) ने हाल ही में मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान भगवान राम और कृष्ण को लेकर दिए गए अपने बयानों पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। ये बयान तुरंत वायरल हो गए, जिसके बाद ऑनलाइन इसकी खूब आलोचना हुई।

इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने इन बयानों को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक" बताया और इस पर कार्रवाई की मांग की।