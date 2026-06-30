देश की सुरक्षा को मिलेगी नई धार, सेना-वायुसेना की कमान में बड़ा फेरबदल

जनरल संदीप जैन का फोकस ऑपरेशंस और प्लानिंग पर रहेगा

जनरल जैन 1 जुलाई से ऑपरेशंस और प्लानिंग पर अपना ध्यान देंगे। इनके साथ ही, सेना में कुछ और अहम नियुक्तियां भी हुई हें। लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा साउथ वेस्टर्न कमांड के नए प्रमुख बनाए गए हें।

वहीं, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर अब सदर्न कमांड संभालेंगे। लद्दाख में 'फायर एंड फ्यूरी' कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल मदनराज पांडे को मिली हें।

दूसरी तरफ, वायुसेना में भी बड़ा बदलाव हुआ हें। जाने-माने फाइटर पायलट अशुतोष दीक्षित 1 जुलाई से वायुसेना के उप प्रमुख का पद संभालेंगे। इस कदम का मकसद भारत की संवेदनशील सीमाओं पर हवाई सुरक्षा को और मजबूत करना हें।