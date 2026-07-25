शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे में युवाओं के नाम भावुक पत्र लिखा है

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे में युवाओं के नाम लिखा भावुक पत्र, जानिए क्या-क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 03:34 pm Jul 25, 202603:34 pm

क्या है खबर?

NEET-UG पेपर लीक और अन्य शिक्षा संबंधी अनियमितताओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने प्रदर्शनकारियों की बात मान ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे में प्रधान ने छात्रों के नाम भावुक पत्र भी लिखा है। आइए उस पर नजर डालते हैं।