दिल्ली समेत देशभर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा

प्रधान ने पत्र में लिखा कि 3 मई को हुई NEET-UG 2026 की परीक्षा में अनियमितता सामने आने के बाद उन्होंने परीक्षा रद्द की, CBI को जांच सौंपी और अगले साल कम्प्यूटर आधारित परीक्षा कराने का फैसला लिया।

प्रधान ने लिखा कि उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा और दोबारा परीक्षा कराई।

उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बगैर लिखा कि इस दौरान जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की।