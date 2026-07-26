सरकार ने 2 बार ठुकराई धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पेशकश? जानिए आखिर कैसे हुआ इस्तीफा

इंडिया टुडे के मुताबिक, 20 जुलाई को वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में प्रधान ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी। हालांकि, सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया और उनसे शिक्षा क्षेत्र में सुधारों का नेतृत्व जारी रखने का आग्रह किया।

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का यह मानना था कि किसी मंत्री का इस्तीफा देना सबसे आसान विकल्प है और यह जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने जैसा है। इससे ये संदेश जाएका कि सरकार समस्या सुलझाने के बजाय उससे भाग रही है।