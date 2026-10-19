उत्तराखंड के नए राजयपाल बने ढल सिंह बिसन, पद की शपथ ली

सोमवार को ढल सिंह बिसन ने उत्तराखंड के नए राज्यपाल का पदभार संभाल लिया है। लोक भवन में आयोजित एक समारोह में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव आनंद बर्धन समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। इस शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य के सर्वोच्च पद पर एक नया दौर शुरू हो गया है।