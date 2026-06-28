DGS ने होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय जहाजों की आवाजाही पर लगी पाबंदी हटाई
क्या है खबर?
जहाजरानी महानिदेशालय (DGS) ने खाड़ी क्षेत्र में स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय जहाजों की आवाजाही पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया है। शुक्रवार को घोषित यह निर्णय भारतीय नाविकों वाले व्यापारिक जहाजों से जुड़ी कई सुरक्षा घटनाओं के बाद लिया गया है। DGS ने कहा कि भारतीय जहाज मालिकों और नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों के लिए इस क्षेत्र में संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते वे स्थानीय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें।
निगरानी
DGS कर रहा है स्थिति की निगरानी
समुद्री मामलों के महानिदेशक (DGS) ने समुद्री क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों को सतर्क रहने और नौवहन संबंधी चेतावनियों पर बारीकी से नजर रखने की सलाह दी है। यह सलाह अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद दी गई है, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैनय ठिकानों पर हमले किए। DGS अब विभिन्न भारतीय मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ मिलकर स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है।
एडवाइजरी
3 भारतीयों की मौत के बाद जारी की गई थी एडवाइजरी
इससे पहले 13 जून को ओमान के तट पर MT सेट्टेबेलो पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद, DGS ने खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों की आवाजाही और नाविकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें जहाज के कप्तानों को सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने और जहाज की सुरक्षा के सभी लागू उपायों को अपनाने की भी सलाह दी गई थी। इसमें तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा गया था।