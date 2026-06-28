DGS ने होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय जहाजों की आवाजाही पर लगी पाबंदी हटाई

एडवाइजरी

3 भारतीयों की मौत के बाद जारी की गई थी एडवाइजरी

इससे पहले 13 जून को ओमान के तट पर MT सेट्टेबेलो पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद, DGS ने खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों की आवाजाही और नाविकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें जहाज के कप्तानों को सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने और जहाज की सुरक्षा के सभी लागू उपायों को अपनाने की भी सलाह दी गई थी। इसमें तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा गया था।