कानपुर विमान हादसा: DGCA ने हफ्तों पहले ही दे दी थी खतरे की घंटी?
कानपुर में 27 अगस्त को हुए विमान हादसे से कुछ हफ्ते पहले ही DGCA ने टेक्नाम P2006T ट्रेनिंग विमानों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। इस हादसे में इंस्ट्रक्टर सचिन भाटिया और ट्रेनी पायलट अभिषेक पुजारी की जान चली गई थी।
DGCA ने जुलाई में एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें फ्लाइंग स्कूलों को कहा गया था कि वे टेक्नाम विमानों को ज्यादा देर तक धूप में खड़ा न रखें। साथ ही, उन्हें विमान बनाने वाली कंपनी के निर्देशों के मुताबिक इमरजेंसी चेकलिस्ट को अपडेट करने को भी कहा गया था।
कानपुर हादसे की जांच में रखरखाव, उड़ान घंटों की पड़ताल
DGCA ने फ्लाइंग स्कूलों से यह भी कहा था कि पायलटों की इमरजेंसी ट्रेनिंग पर खास ध्यान दिया जाए। दरअसल, साल 2022 में भी टेक्नाम विमानों से जुड़ा एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसके बाद यह हिदायत दी गई थी।
अब, कानपुर हादसे की जांच कर रहे अधिकारी विमान के रखरखाव से जुड़े रिकॉर्ड, उसने कितनी देर उड़ान भरी थी, और यह दुर्घटना किसी तकनीकी गड़बड़ी या मानवीय गलती की वजह से हुई, इन सभी बातों की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हादसे का शिकार हुआ विमान गार्ग एविएशन कंपनी का था। कंपनी का कहना है कि विमान में पहले से कोई भी रखरखाव संबंधी दिक्कत नहीं थी।