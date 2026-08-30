कानपुर विमान हादसा: DGCA ने हफ्तों पहले ही दे दी थी खतरे की घंटी?

DGCA ने फ्लाइंग स्कूलों से यह भी कहा था कि पायलटों की इमरजेंसी ट्रेनिंग पर खास ध्यान दिया जाए। दरअसल, साल 2022 में भी टेक्नाम विमानों से जुड़ा एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसके बाद यह हिदायत दी गई थी।

अब, कानपुर हादसे की जांच कर रहे अधिकारी विमान के रखरखाव से जुड़े रिकॉर्ड, उसने कितनी देर उड़ान भरी थी, और यह दुर्घटना किसी तकनीकी गड़बड़ी या मानवीय गलती की वजह से हुई, इन सभी बातों की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हादसे का शिकार हुआ विमान गार्ग एविएशन कंपनी का था। कंपनी का कहना है कि विमान में पहले से कोई भी रखरखाव संबंधी दिक्कत नहीं थी।