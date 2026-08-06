झारखंड में भर्ती लीक पर संग्राम: भूख हड़ताल पर अड़े छात्र, CBI जांच की मांग तेज

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर चल रहे प्रदर्शन अब 13वें दिन में पहुंच गए हैं। छात्र एक्टिविस्ट देवेंद्र नाथ महतो इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि मामले की CBI जांच हो और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) जैसे भर्ती बोर्ड में सुधार किए जाएं। उनका कहना है कि प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं ने लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठा दिया है।