झारखंड में भर्ती लीक पर संग्राम: भूख हड़ताल पर अड़े छात्र, CBI जांच की मांग तेज
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर चल रहे प्रदर्शन अब 13वें दिन में पहुंच गए हैं। छात्र एक्टिविस्ट देवेंद्र नाथ महतो इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि मामले की CBI जांच हो और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) जैसे भर्ती बोर्ड में सुधार किए जाएं। उनका कहना है कि प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं ने लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठा दिया है।
6 प्रदर्शनकारियों ने भूख हड़ताल शुरू की
प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डेरा डाले हुए हैं। 4 अगस्त को 6 लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दबाव बढ़ाने की कोशिश की। इस आंदोलन को अब लोगों का ध्यान मिल रहा है। इसे सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके का भी समर्थन मिला है।
प्रदर्शनकारी स्वतंत्र जांच की मांग पर अड़े
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि वे प्रदर्शनकारियों की मांगों को गंभीरता से ले रहे हैं। फिर भी, प्रदर्शनकारी एक निष्पक्ष जांच पर अड़े हुए हैं। वे चाहते हैं कि या तो CBI जांच करे या राज्य के बाहर के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों का एक स्वतंत्र पैनल इस मामले की पड़ताल करे। उनका मकसद है कि भविष्य में होने वाली सभी भर्तियां ईमानदारी से हों और किसी तरह की गड़बड़ी न हो।