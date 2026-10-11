महाराष्ट्र में सूखे का भीषण संकट: मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- केंद्र से तत्काल राहत की करेंगे मांग
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महाराष्ट्र में कम बारिश की वजह से पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनाविस ने साफ कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही केंद्र से तत्काल सूखा राहत की मांग करेगी। सोयाबीन, कपास और गन्ने जैसी मुख्य फसलें सूख रही हैं, जिससे किसानों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
महाराष्ट्र की टेक टैंकर, चारे और जल स्रोतों की सफाई की योजना
राज्य सरकार जल्द ही तकनीकी टैंकर व्यवस्था शुरू करना चाहती है, जिससे पीने का पानी अगस्त 2027 तक सुरक्षित रूप से लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही, जहां भी मुमकिन हो, पशुओं के लिए चारे की पैदावार बढ़ाने की कोशिशें भी चल रही हैं। तालाबों और दूसरे जल स्रोतों से गाद हटाकर उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने पर भी जोर दिया जा रहा है। फसल बीमा के तहत किसानों को मिलने वाला पैसा बिना किसी रुकावट के जल्द उन तक पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार दिल्ली के साथ मिलकर तेजी से काम कर रही है।