महाराष्ट्र में सूखे का भीषण संकट: मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- केंद्र से तत्काल राहत की करेंगे मांग

राज्य सरकार जल्द ही तकनीकी टैंकर व्यवस्था शुरू करना चाहती है, जिससे पीने का पानी अगस्त 2027 तक सुरक्षित रूप से लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही, जहां भी मुमकिन हो, पशुओं के लिए चारे की पैदावार बढ़ाने की कोशिशें भी चल रही हैं। तालाबों और दूसरे जल स्रोतों से गाद हटाकर उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने पर भी जोर दिया जा रहा है। फसल बीमा के तहत किसानों को मिलने वाला पैसा बिना किसी रुकावट के जल्द उन तक पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार दिल्ली के साथ मिलकर तेजी से काम कर रही है।