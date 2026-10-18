अडानी इंस्टीट्यूट में 23 पदक जीतकर छात्र ने रचा इतिहास, मुख्यमंत्री फडणवीस को भी मिली मानद उपाधि

विश्वविद्यालय ने कुल 123 छात्रों को Phd की डिग्री प्रदान की। इसके साथ ही पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 123 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में पूजल देवदास मापारी ने अपनी पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन करते हुए 23 पदक जीते और वह समारोह की मुख्य आकर्षण रहीं। डॉ अभिजात शेठ को भी मेडिकल शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से नवाजा गया। इस अवसर पर डॉ प्रीति अडानी ने दिवंगत श्री दत्ता मेघे को श्रद्धांजलि अर्पित की।