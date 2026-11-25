मुंबई का 'पाताल लोक' प्रोजेक्ट, मिली 53,928 करोड़ रुपये की हरी झंडी
मुंबई के बहुप्रतीक्षित 53,928.2 करोड़ रुपये के 'पाताल लोक' प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह एक भूमिगत सड़क नेटवर्क है, जिसे शहर के बदनाम ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हरी झंडी मिलने के बाद, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) करीब 61.74 किलोमीटर लंबी दोतरफा सुरंगें बनाएगा। इन सुरंगों में हर तरफ तीन लेन होंगी और ये बांद्रा-वर्ली सी लिंक, बीकेसी, धारावी और एयरपोर्ट जैसे शहर के मुख्य ठिकानों को आपस में जोड़ेंगी।
MMRDA प्रोजेक्ट को मंजूरियों और फंड का इंतजार
उम्मीद है कि इन सुरंगों में गाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकेंगी, जिससे शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा काफी सुगम हो जाएगी। हालांकि, खुदाई का काम शुरू होने से पहले MMRDA को अभी कई तरह की मंजूरियां लेनी हैं और प्रोजेक्ट के लिए फंड भी जुटाना होगा।
इस काम का बड़ा हिस्सा टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल करके पूरा किया जाएगा। फिलहाल, इस प्रोजेक्ट के शुरू होने की कोई तय तारीख सामने नहीं आई है। मगर, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो मुंबई में लोगों के आने-जाने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।