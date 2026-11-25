उम्मीद है कि इन सुरंगों में गाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकेंगी, जिससे शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा काफी सुगम हो जाएगी। हालांकि, खुदाई का काम शुरू होने से पहले MMRDA को अभी कई तरह की मंजूरियां लेनी हैं और प्रोजेक्ट के लिए फंड भी जुटाना होगा।

इस काम का बड़ा हिस्सा टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल करके पूरा किया जाएगा। फिलहाल, इस प्रोजेक्ट के शुरू होने की कोई तय तारीख सामने नहीं आई है। मगर, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो मुंबई में लोगों के आने-जाने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।