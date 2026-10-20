मुख्यमंत्री फडणवीस का महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित किसानों को दिवाली तोहफा, 5,000 रुपये बोनस का ऐलान

राज्य के 85 प्रतिशत से भी ज़्यादा तालुके सूखे की चपेट में हैं। सरकार किसानों के बच्चों की स्कूल फीस माफ करने में भी जुटी है। बिजली के बकाया बिलों के लिए किसी भी तरह की जबरदस्ती वसूली या दबाव डालने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसायटियों को किसानों से जबरदस्ती कर्ज वसूली करने, उन्हें परेशान करने या उन पर बेवजह दबाव डालने से रोकने के लिए भी कोशिशें चल रही हैं। इसके अलावा, छोटे कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी और 3.5 लाख (साढ़े तीन लाख) और किसानों को कर्ज माफी योजनाओं में शामिल किया गया है।