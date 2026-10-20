मुख्यमंत्री फडणवीस का महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित किसानों को दिवाली तोहफा, 5,000 रुपये बोनस का ऐलान
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए एक खास दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। इस घोषणा के तहत जो किसान इस मदद के हकदार हैं, उन्हें त्योहार से पहले सीधे उनके बैंक खातों में 5,000 रुपये मिलेंगे। यह रकम उन किसानों को तुरंत सहारा देने के लिए है, जिन पर खराब मौसम की मार सबसे ज्यादा पड़ी है।
महाराष्ट्र ने सूखे से राहत के उपायों का दायरा बढ़ाया
राज्य के 85 प्रतिशत से भी ज़्यादा तालुके सूखे की चपेट में हैं। सरकार किसानों के बच्चों की स्कूल फीस माफ करने में भी जुटी है। बिजली के बकाया बिलों के लिए किसी भी तरह की जबरदस्ती वसूली या दबाव डालने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसायटियों को किसानों से जबरदस्ती कर्ज वसूली करने, उन्हें परेशान करने या उन पर बेवजह दबाव डालने से रोकने के लिए भी कोशिशें चल रही हैं। इसके अलावा, छोटे कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी और 3.5 लाख (साढ़े तीन लाख) और किसानों को कर्ज माफी योजनाओं में शामिल किया गया है।