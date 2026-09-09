प्रधानमंत्री से मिलने का मौका, MY भारत पोर्टल पर विकसित भारत युवा संवाद क्विज शुरू

जो युवा राष्ट्रीय संवाद के लिए चुने जाएंगे, उन्हें भारत के विकास, विज्ञान, इनोवेशन और विकसित भारत से जुड़े अपने विचार और सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखने का मौका मिलेगा। इस साल नए विकसित भारत युवा संवाद महोत्सव के तहत यह क्विज शुरू हुआ है, जो देश की विविधता और भविष्य के लक्ष्यों को उजागर करेगा।

MY भारत पोर्टल पर यह क्विज 22 भाषाओं में प्रतिभागियों के लिए खुला है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को एकजुट करना, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना और भारत की प्रगति के लिए नई सोच को बढ़ावा देना है।