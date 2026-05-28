IIT पद गंवा चुके मिशेल डैनिनो का NCERT अध्याय विवाद पर पलटवार, कहा- नेक इरादे से लिखा था

IIT-गांधीनगर में गेस्ट प्रोफेसर का पद गंवाया

सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के आदेश के बाद डैनिनो ने IIT-गांधीनगर में अपना गेस्ट प्रोफेसर का पद गंवा दिया। उन्होंने NCERT की आलोचना करते हुए कहा कि NCERT ने न्यायाधीशों को यह जानकारी नहीं दी कि कमेटियों ने सामग्री की पहले ही जांच कर ली थी। उन्हें लगा कि यदि सभी संबंधित पक्ष मिलकर एक स्पष्टीकरण देते तो स्थिति बेहतर हो सकती थी। डैनिनो ने इस बात पर भी गौर किया कि पाठ्यपुस्तकों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं हैं। उन्होंने बताया कि यह विवाद 1970 के दशक से चले आ रहे हैं, फिर चाहे उस समय सत्ता में कोई भी सरकार रही हो।