दुनिया भर में कम हुए कच्चे तेल के दाम, भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत जस की तस क्यों?

होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल का बहाव बढ़ा

इस साल की शुरुआत में हुए युद्धविराम समझौते के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य से कच्चे तेल की आवाजाही बढ़ गई है। इसी वजह से पिछले 3 हफ्तों से दुनिया भर में तेल के दाम में लगातार कमी देखी जा रही थी। हाल ही में हुए एक हमले के कारण जहाजों की आवाजाही में रुकावटें आईं, इसके बावजूद देश में ईंधन के दाम 25 मई 2026 के बाद से बदले नहीं हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतनी उठा-पटक के बाद भी, आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के पंप पर कीमतें जस की तस बनी हुई हैं।