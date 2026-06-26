दुनिया भर में कम हुए कच्चे तेल के दाम, भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत जस की तस क्यों?
पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम जस के तस बने हुए हैं, जबकि वैश्विक तेल बाजार में इन दिनों खूब उठा-पटक देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें थोड़ी नरम पड़ी हैं। ब्रेंट क्रूड 75.07 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, वहीं अमेरिकी WTI क्रूड 71.79 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। बाजार में तेल की ज्यादा सप्लाई होने की वजह से इन कीमतों में गिरावट देखी गई है।
होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल का बहाव बढ़ा
इस साल की शुरुआत में हुए युद्धविराम समझौते के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य से कच्चे तेल की आवाजाही बढ़ गई है। इसी वजह से पिछले 3 हफ्तों से दुनिया भर में तेल के दाम में लगातार कमी देखी जा रही थी। हाल ही में हुए एक हमले के कारण जहाजों की आवाजाही में रुकावटें आईं, इसके बावजूद देश में ईंधन के दाम 25 मई 2026 के बाद से बदले नहीं हैं। यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतनी उठा-पटक के बाद भी, आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के पंप पर कीमतें जस की तस बनी हुई हैं।