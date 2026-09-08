14 प्रतिशत कम मानसून के बाद भी देश के जलाशय 70.3 प्रतिशत भरे

पश्चिमी और मध्य भारत में जलाशयों की स्थिति काफी बेहतर है। यहां जलाशयों में पानी 80 फीसदी से ज्यादा भरा है और वे अपने सामान्य औसत से भी आगे निकल गए हैं। पूर्वी भारत के जलाशय भी अब पानी से भर गए हैं, जिससे वहां पानी की कमी नहीं रही। लेकिन उत्तरी और खासकर दक्षिणी भारत के जलाशय अभी भी पीछे चल रहे हैं। दक्षिण में जलाशयों का पानी घटकर सिर्फ 56.8 फीसदी रह गया है, क्योंकि वहां कई इलाकों में बारिश में काफी कमी देखी गई है।