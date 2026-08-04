भारत बना सोने की ज्वेलरी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार

अब सोना सिर्फ शादियों या त्योहारों के लिए नहीं रहा, बल्कि युवा भारतीय इसे एक समझदारी भरा निवेश मान रहे हैं। 2026 की शुरुआत में एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETFs) में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली और सोने की ईंटों व सिक्कों की मांग भी काफी बढ़ गई, जिसमें 21 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है। इसके अलावा, फरवरी 2026 तक गिरवी रखे सोने के गहनों के बदले दिए गए खुदरा बैंक लोन करीब 4.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गए। यह एक साल में 124 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है। दरअसल, लोगों ने अपना पुराना सोना बेचने के बजाय, झटपट पैसों के लिए उसे गिरवी रखना बेहतर समझा।