बच्चों के भविष्य से खिलवाड़? ओडिशा में 175 करोड़ रुपये की किताबों में मिलीं 1,741 गलतियां
ओडिशा में पहली से 8वीं कक्षा तक की स्कूल किताबों में कुल 1,741 गलतियां मिली हैं। इन गलतियों में टाइपिंग की चूक से लेकर कई गलत तथ्य तक शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि राज्य सरकार ने इन किताबों पर 175 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके बावजूद इसके इतनी त्रुटियां पाई गईं। अकेले 8वीं कक्षा की विज्ञान की किताब में ही 294 गलतियां मिली हैं।
ओडिशा शिक्षा विभाग ने की निलंबन और सुधार की पुष्टि
शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन निदेशक और 3 सहायक निदेशकों को पहले ही निलंबित कर दिया गया है और कुछ अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है। सरकार ने अब गलतियां सुधरने के बाद वाली किताबें बांटनी शुरू कर दी हैं। मंत्री ने यह भी वादा किया है कि आगे से किताबों की छपाई और सामग्री की सख्त जांच की जाएगी ताकि छात्रों तक हमेशा सही जानकारी ही पहुंचे।