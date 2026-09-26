बच्चों के भविष्य से खिलवाड़? ओडिशा में 175 करोड़ रुपये की किताबों में मिलीं 1,741 गलतियां

शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन निदेशक और 3 सहायक निदेशकों को पहले ही निलंबित कर दिया गया है और कुछ अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है। सरकार ने अब गलतियां सुधरने के बाद वाली किताबें बांटनी शुरू कर दी हैं। मंत्री ने यह भी वादा किया है कि आगे से किताबों की छपाई और सामग्री की सख्त जांच की जाएगी ताकि छात्रों तक हमेशा सही जानकारी ही पहुंचे।