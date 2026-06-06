केरल में देरी के बाद मानसून की दमदार वापसी, महाराष्ट्र में भी समय पर दस्तक

दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मानसून का प्रवेश

भारत मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मानसून अब महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा के कुछ हिस्सों में फैल चुका है। इसके अलावा, मिजोरम और मणिपुर में भी मानसून की हलचल देखी गई है। अगले कुछ दिनों में और भी इलाकों में, खासकर तेलंगाना और पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने की उम्मीद है। यह उन किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो खरीफ की फसलों की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उन लोगों के लिए भी जो भीषण गर्मी से छुटकारा पाना चाहते हैं।