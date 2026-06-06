केरल में देरी के बाद मानसून की दमदार वापसी, महाराष्ट्र में भी समय पर दस्तक
दक्षिण-पश्चिम मानसून ने महाराष्ट्र में बिल्कुल समय पर दस्तक दे दी है। हालांकि, इस बार केरल में मानसून 3 दिन देरी से पहुंचा, जो बहुत कम देखने को मिलता है। केरल में मानसून 4 जून को शुरू हुआ, जबकि आमतौर पर 1 जून को ही आ जाता है। इसके बाद बारिश तेजी से पश्चिम तट की ओर बढ़ी। 5 जून को गोवा में बारिश शुरू हुई और सिर्फ 1 दिन बाद यानी 6 जून को मानसून महाराष्ट्र भी पहुंच गया।
दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मानसून का प्रवेश
भारत मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मानसून अब महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा के कुछ हिस्सों में फैल चुका है। इसके अलावा, मिजोरम और मणिपुर में भी मानसून की हलचल देखी गई है। अगले कुछ दिनों में और भी इलाकों में, खासकर तेलंगाना और पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने की उम्मीद है। यह उन किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो खरीफ की फसलों की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उन लोगों के लिए भी जो भीषण गर्मी से छुटकारा पाना चाहते हैं।