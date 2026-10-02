महात्मा गांधी को 5 बार नामित होने के बावजूद क्यों नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार?

कोल्बजोर्नसेन ने 1938 और 1939 में गांधी को फिर से पुरस्कार के लिए नामांकित किया। फिर भी उन्हें पुरस्कार नहीं मिला।

इसकी एक वजह ये भी माना जाती है कि तब नोबेल समिति का नजरिया कुछ हद तक संकीर्ण और पारंपरिक था। तब नोबेल शांति पुरस्कार मुख्य रूप से यूरोपीय और अमेरिकी लोगों को दिए जाते थे। गांधी जी इस खांचे में फिट नहीं बैठते थे।

ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई को भी इसकी वजह माना जाता है।