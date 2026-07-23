दिल्ली में सोलर लगाना हुआ आसान, नए नियमों से 10 किलोवाट तक फीस-जांच का झंझट खत्म

अगर आपके घर में 10 kW या उससे कम क्षमता का सोलर सिस्टम है, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। इसके साथ ही, किसी भी तरह की तकनीकी जांच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, भले ही आप सरकार से सब्सिडी ले रहे हों।

सुविधा के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। बिजली कंपनियों को 15 दिनों के अंदर जरूरी जांच पूरी करनी होगी, अगर वे ऐसा नहीं करतीं, तो आपकी मंजूरी अपने आप मिल जाएगी।

कंपनी के साथ होने वाला सारा कागजी काम भी अब ऑनलाइन ही निपटाया जाएगा।