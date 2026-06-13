दिल्ली में बिजली हुई महंगी, आपकी जेब पर पड़ेगा भारी बोझ

BYPL के ग्राहकों को लगेगा 170 रुपये का झटका

अगर आप BYPL के ग्राहक हैं और महीने में लगभग 600 यूनिट बिजली खर्च करते हैं (2 किलोवाट लोड वाले ग्राहकों के लिए), तो आपके बिल में 170 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका कुल बिल करीब 3,936 रुपये तक पहुंच जाएगा। वहीं, BRPL के ग्राहकों का बिल 102 रुपये बढ़ जाएगा। जबकि, उत्तर दिल्ली के TDPPL ग्राहकों के बिल में कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा।