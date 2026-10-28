महाराष्ट्र में शिंदे के ऐलान के बाद थमा आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन, जानिए कैसे मिलेगी राहत

आदिवासी छात्रों को 18 साल की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने और स्थानीय स्कूलों को बेहतर बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद एक सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। सरकार की योजना है कि ग्राम-स्तरीय समितियों द्वारा स्वीकृत वन अधिकार अधिनियम के तहत आने वाले सभी पात्र दावों का निपटारा 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा, श्रमजीवी संघटना जैसे समूह 'विकसित भारत 2047' विजन डॉक्यूमेंट और आदिवासी समुदायों के लिए एक अलग विकास योजना तैयार करने में मदद करेंगे, जिसमें विभिन्न संगठनों के सुझावों को शामिल किया जाएगा।