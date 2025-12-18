दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे का कहर, ट्रेनें-उड़ानें प्रभावित; एयरलाइंस ने जारी की चेतावनी

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से कोहरे का कहर जारी है। घना कोहरा होने से सड़कों पर दृश्यता प्रभावित हुई है। इसका असर ट्रेन और उड़ानों पर भी पड़ रहा है। गुरुवार को कई एयरलाइंस ने दिल्ली में खराब मौसम और घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन में संभावित व्यवधानों के बारे में यात्रियों को आगाह किया है। बुधवार को दिल्ली में कोहरे की वजह से करीब 35 उड़ानें प्रभावित हुई हैं।

कोहरा किन एयरलाइंस ने जारी की चेतावनी? स्पाइसजेट एयरलाइंस ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली में घने कोहरे के कारण आने और जाने वाली सभी और उनसे जुड़ी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे spicejet.com पर अपनी उड़ान की स्थिति चेक करें। इससे पहले, इंडिगो ने भी चंडीगढ़ में कम दृश्यता और कोहरे के कारण उड़ानों के समय में व्यवधान की जानकारी दी थी। एयरलाइन ने यात्रियों से वेबसाइट या ऐप के जरिए अपनी उड़ान की स्थिति चेक करने को कहा है।

असर एयर इंडिया वापस करेगा पूरा किराया कोहरे की वजह से एयर इंडिया के दिल्ली में प्राइमरी हब, उत्तरी और पूर्वी भारत के कुछ हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन पर असर पड़ सकता है, जिसका असर दूसरे शहरों पर भी दिखेगा। एयरलाइन ने यात्रियों से हवाई अड्डे जाने से पहले www.airindia.com/in/en/manage/flight-status.html पर अपनी उड़ान की स्थिति चेक करने को कहा है। एयर इंडिया ने 'फॉग केयर' पहल के तहत प्रभावित यात्रियों को अलर्ट देने, बिना अतिरिक्त पेमेंट के उड़ान बदलने और पूरा रिफंड का विकल्प दिया है।

Advertisement