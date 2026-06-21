दिल्ली: आवारा गाय का मासूम पर भयानक हमला देश Jun 21, 2026

दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में खेल रहे एक बच्चे पर शुक्रवार को एक आवारा गाय ने अचानक हमला कर दिया। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई और देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई। बच्चा अब ठीक है और वह रिकवर हो रहा है। एक व्यक्ति जो बच्चे को बचाने आया, गाय ने उस पर भी हमला कर दिया। इसके बाद कई और लोगों ने मिलकर गाय को वहां से भगाया।