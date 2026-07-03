दिल्ली में आज बिजली गुल! कहीं आपके इलाके में तो नहीं? यहां देखें

दिल्ली के प्रभावित इलाके और कटौती का समय

यहां उन इलाकों की जानकारी दी गई है जहां बिजली कटौती होगी।

सुभाष नगर ब्लॉक 4 (जनकपुरी) में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। IIT दिल्ली (हौज खास) में सुबह 11:07 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक बिजली नहीं रहेगी।

F ब्लॉक, सौरभ विहार में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी।

नांगली के अध्यापक नगर और वंदना विहार के ब्लॉक H में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कटौती होगी। ब्लॉक A3, उत्तम विहार, बिंदापुर (द्वारका) में भी सुबह 10:07 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक बिजली गुल रहेगी।