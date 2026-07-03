दिल्ली में आज बिजली गुल! कहीं आपके इलाके में तो नहीं? यहां देखें
दिल्ली के लोगों के लिए जरूरी जानकारी है! आज राजधानी के कई इलाकों में बिजली कटौती होगी। BSES राजधानी, BYPL और TDDL कुछ जरूरी सुधार और रखरखाव का काम करेंगी। इनमें सर्किट की मरम्मत और ट्रांसफार्मर को बेहतर बनाना शामिल है। जो लोग इन प्रभावित इलाकों में रहते हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे बिजली गुल होने से पहले अपने फोन और बाकी गैजेट्स चार्ज कर लें।
दिल्ली के प्रभावित इलाके और कटौती का समय
यहां उन इलाकों की जानकारी दी गई है जहां बिजली कटौती होगी।
सुभाष नगर ब्लॉक 4 (जनकपुरी) में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। IIT दिल्ली (हौज खास) में सुबह 11:07 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक बिजली नहीं रहेगी।
F ब्लॉक, सौरभ विहार में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी।
नांगली के अध्यापक नगर और वंदना विहार के ब्लॉक H में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कटौती होगी। ब्लॉक A3, उत्तम विहार, बिंदापुर (द्वारका) में भी सुबह 10:07 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक बिजली गुल रहेगी।