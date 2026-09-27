दिल्ली में सड़क पर मंत्री की गुंडागर्दी, प्रवेश वर्मा ने युवक को पीटा
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दिल्ली के सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा एक वीडियो सामने आने के बाद विवादों में घिर गए हैं। इस वीडियो में उन्हें सड़क निरीक्षण के दौरान एक युवक का मोबाइल छीनते और उसे थप्पड़ मारते हुए देखा गया है। यह घटना देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों को बीच-बचाव के लिए आना पड़ा।
जरनैल सिंह ने वर्मा पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया
जरनैल सिंह ने इस वीडियो को एक्स पर साझा करते हुए वर्मा पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने यह आरोप कथित घोटालों से उपजी नाराजगी के चलते लगाया। वीडियो में मौके पर मौजूद लोग साफ कहते सुने जा सकते हैं, "आम आदमी को कोई थप्पड़ नहीं मार सकता।" इस दौरान कई अन्य लोगों ने भी मौके पर ही अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी।