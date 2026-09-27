दिल्ली में सड़क पर मंत्री की गुंडागर्दी, प्रवेश वर्मा ने युवक को पीटा

जरनैल सिंह ने इस वीडियो को एक्स पर साझा करते हुए वर्मा पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने यह आरोप कथित घोटालों से उपजी नाराजगी के चलते लगाया। वीडियो में मौके पर मौजूद लोग साफ कहते सुने जा सकते हैं, "आम आदमी को कोई थप्पड़ नहीं मार सकता।" इस दौरान कई अन्य लोगों ने भी मौके पर ही अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी।