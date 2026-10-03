दिल्ली में ITMS की दस्तक: अब चोरी की गाड़ियों का तुरंत होगा खुलासा, जाम से भी राहत

दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए एक नया इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) शुरू किया जा रहा है। यह सिस्टम, गाड़ी चोरी की FIR दर्ज होते ही, तुरंत ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट करेगा। इतना ही नहीं यह सड़कों पर होने वाले हादसों और जाम की जानकारी भी रियल-टाइम में देगा। यह सुविधा उस शहर के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, जहां हर दिन लगभग 100 गाड़ियां चोरी हो जाती हैं। सड़कों पर तैनात 5,000 पुलिसकर्मियों के साथ इस तकनीकी अपग्रेड का लक्ष्य है कि ट्रैफिक पुलिस जल्द कार्रवाई करे और लोगों का सफर सुगम हो।