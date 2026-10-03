दिल्ली में ITMS की दस्तक: अब चोरी की गाड़ियों का तुरंत होगा खुलासा, जाम से भी राहत
दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए एक नया इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) शुरू किया जा रहा है। यह सिस्टम, गाड़ी चोरी की FIR दर्ज होते ही, तुरंत ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट करेगा। इतना ही नहीं यह सड़कों पर होने वाले हादसों और जाम की जानकारी भी रियल-टाइम में देगा। यह सुविधा उस शहर के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, जहां हर दिन लगभग 100 गाड़ियां चोरी हो जाती हैं। सड़कों पर तैनात 5,000 पुलिसकर्मियों के साथ इस तकनीकी अपग्रेड का लक्ष्य है कि ट्रैफिक पुलिस जल्द कार्रवाई करे और लोगों का सफर सुगम हो।
ITMS, CCTNS, ई-सारथी और VAHAN को आपस में जोड़ेगा
ITMS को CCTNS, ई-सारथी और VAHAN जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे गाड़ियों की ट्रैकिंग आसानी से की जा सकेगी। 2,500 से ज्यादा कैमरे और स्मार्ट सिग्नल सड़क के हालात पर नजर रखेंगे और रियल-टाइम में ट्रैफिक को नियंत्रण करने में सक्षम होंगे। संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) संजय त्यागी बताते हैं कि हाथ से चलने वाले सिस्टम को स्मार्ट तकनीक से बदलने से दिल्ली की सड़कें सभी के लिए ज्यादा सुरक्षित बन जाएंगी।