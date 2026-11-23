दिल्ली के नगर निकाय दिल्ली नगर निगम (MCD) ने टोल टैक्स बाय-लॉज 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इससे नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

अगर कोई कमर्शियल गाड़ी टोल टैक्स नहीं देती है, तो गाड़ी मालिकों को हर बार गलत तरीके से निकलने पर लागू होने वाले बेसिक टोल टैक्स का 5 गुना जुर्माना भरना होगा।

यह जुर्माना बकाया टैक्स, डैमेजेस और दूसरे शुल्कों के अलावा होगा। इन सब पर ANPR कैमरों और RFID रीडर्स से नज़र रखी जाएगी। आपको एक इलेक्ट्रॉनिक अलर्ट मिलेगा और जुर्माना चुकाने के लिए 72 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर तय समय में भुगतान नहीं किया गया, तो आपकी गाड़ी जब्त होने का खतरा है।