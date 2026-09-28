भाजपा के मंत्री ने युवक को जड़ा थप्पड़ तो दिल्ली की सियासत गरमाई

भाजपा के मंत्री ने युवक को जड़ा थप्पड़ तो दिल्ली की सियासत गरमाई
रविवार को दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे 27 सितंबर को सड़क निरीक्षण के दौरान साहिब सिंह नाम के एक शख्स को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं।
यह वीडियो सामने आते ही तुरंत राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जुबानी जंग छेड़ दी। इसके बाद, BJP नेता तजिंदर बग्गा ने साहिब के बारे में कुछ पुरानी जानकारियां भी साझा कीं हैं।
साहिब पर 2 जून को दर्ज हुई थी FIR
साहिब वही शख्स हैं, जिन्हें पहले एक दूसरे मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ 2 जून को नगर निगम के एक कर्मचारी पर कथित हमले को लेकर FIR भी दर्ज हुई थी।
जिस वक्त प्रवेश वर्मा 5 अक्टूबर को होने वाले एक कार्यक्रम से पहले सड़क का निरीक्षण कर रहे थे, उस समय साहिब अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे।
प्रवेश ने अपने बचाव में कहा कि साहिब ने उनके साथ गाली-गलौज की और सरकारी काम में रुकावट डाली। हालांकि, इस घटना के बाद AAP और BJP के बीच जुबानी जंग और भी तेज हो गई।