भाजपा के मंत्री ने युवक को जड़ा थप्पड़ तो दिल्ली की सियासत गरमाई

साहिब वही शख्स हैं, जिन्हें पहले एक दूसरे मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ 2 जून को नगर निगम के एक कर्मचारी पर कथित हमले को लेकर FIR भी दर्ज हुई थी।

जिस वक्त प्रवेश वर्मा 5 अक्टूबर को होने वाले एक कार्यक्रम से पहले सड़क का निरीक्षण कर रहे थे, उस समय साहिब अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे।

प्रवेश ने अपने बचाव में कहा कि साहिब ने उनके साथ गाली-गलौज की और सरकारी काम में रुकावट डाली। हालांकि, इस घटना के बाद AAP और BJP के बीच जुबानी जंग और भी तेज हो गई।