दिल्ली में सोलर पैनल लगवाना हो सकता है सस्ता, एक लाख रुपये से अधिक का सिस्टम अब सिर्फ 15,000 में

एक बड़ी खबर यह है कि सब्सिडी के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब आपको ज्यादातर आर्थिक मदद शुरुआत में ही मिल जाएगी। इसका मतलब है कि 3 किलोवाट वाले सोलर सिस्टम के लिए जो शुरुआती खर्च अभी 1.17 लाख रुपये आता है, वह घटकर सिर्फ 15,000 रुपये हो सकता है।

अभी दिल्ली में 10,000 से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर लगा हुआ है। लेकिन शहर PM सूर्य घर योजना के तहत इस संख्या को बढ़ाकर 2,03,000 यूनिट तक पहुंचाना चाहता है।