दिल्ली में सोलर पैनल लगवाना हो सकता है सस्ता, एक लाख रुपये से अधिक का सिस्टम अब सिर्फ 15,000 में
दिल्ली सरकार एक नई सोलर पॉलिसी पर काम कर रही है, जिससे रूफटॉप सोलर पैनल लगवाना और भी सस्ता हो जाएगा।
यह पॉलिसी PM सूर्य घर योजना से प्रेरित है। अब तक सोलर पैनल लगाने का काम वेंडर (विक्रेता) करते थे, लेकिन इस नई योजना में बिजली कंपनियां (डिस्कॉम) इसे संभालेंगी।
इससे उन लोगों के लिए सोलर पैनल लगवाना बहुत आसान और चिंता-मुक्त हो जाएगा, जो पर्यावरण को बचाने की सोच रहे हैं।
3 किलोवाट सोलर के लिए अब सिर्फ 15,000 रुपये
एक बड़ी खबर यह है कि सब्सिडी के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब आपको ज्यादातर आर्थिक मदद शुरुआत में ही मिल जाएगी। इसका मतलब है कि 3 किलोवाट वाले सोलर सिस्टम के लिए जो शुरुआती खर्च अभी 1.17 लाख रुपये आता है, वह घटकर सिर्फ 15,000 रुपये हो सकता है।
अभी दिल्ली में 10,000 से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर लगा हुआ है। लेकिन शहर PM सूर्य घर योजना के तहत इस संख्या को बढ़ाकर 2,03,000 यूनिट तक पहुंचाना चाहता है।