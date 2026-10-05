दिल्ली में फिर गर्म हुआ मौसम, मंगलवार को बारिश के आसार
दिल्ली में इस हफ्ते की शुरुआत सामान्य से ज्यादा गर्म मौसम के साथ हुई, जहां न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह अक्टूबर के औसत तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था।
इसके साथ ही, राजधानी की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं रही। AQI 178 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी के प्रदूषण को दिखाता है।
शहर के अलग-अलग इलाकों में सुबह के समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस (रिज) से लेकर 22.6 डिग्री सेल्सियस (पालम) और 22.2 डिग्री सेल्सियस (आय नगर) तक रहा।
मंगलवार से दिल्ली में बारिश, IMD का अनुमान
फिलहाल धूप का मजा ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि मंगलवार से दिल्ली में बारिश शुरू हो सकती है। इसकी वजह एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है।
IMD का अनुमान है कि 8 अक्टूबर तक रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। 7 अक्टूबर को बारिश का दायरा थोड़ा बढ़ सकता है और 9-10 अक्टूबर को तो और ज़्यादा बारिश होने की संभावना है।
अच्छी बात यह है कि यह बारिश हवा में घुले प्रदूषण को कुछ हद तक साफ कर सकती है, जिससे AQI का स्तर भी नीचे आएगा।