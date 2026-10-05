दिल्ली में फिर गर्म हुआ मौसम, मंगलवार को बारिश के आसार

फिलहाल धूप का मजा ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि मंगलवार से दिल्ली में बारिश शुरू हो सकती है। इसकी वजह एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है।

IMD का अनुमान है कि 8 अक्टूबर तक रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी। 7 अक्टूबर को बारिश का दायरा थोड़ा बढ़ सकता है और 9-10 अक्टूबर को तो और ज़्यादा बारिश होने की संभावना है।

अच्छी बात यह है कि यह बारिश हवा में घुले प्रदूषण को कुछ हद तक साफ कर सकती है, जिससे AQI का स्तर भी नीचे आएगा।